HABERTURK.COM

Nijerya Merkez Bankası, dijital para çıkarmak üzere blockchain ve ödeme startupı Bitt Inc. ile işbirliğine gitti. Yapılan açıklamaya göre ülkenin resmi dijital para birimi olacak eNaira'nın bu sene sonuna kadar hizmete sunulması planlanıyor.

Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele konuyla ilgili yaptığı açıklamada dijital paranın ticarete katkıda bulunacağı, yurtdışında yaşayan Nijeryalıların daha fazla para yollamasına yol açacağını belirtti.

2017'DE BAŞLADI

Nijerya Merkez Bankası Bitt Inc. ile işbirliğini yeni duyursa da ilk olarak dijital para birimi projesini 2017 yılında duyurmuştu.

Banka, Bitt Inc. firmasının teknolojik yeterliliği, yüksek verimi ve güvenli oluşu nedeniyle seçtiklerini bildirdi.