Nijerya'nın yurt dışına kaçırılan 311 milyon doları iade edildi

Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, General Abacha döneminde ABD'ye kaçırılan 311 milyon doların geri gönderildiğini belirtti.
ABD ile yapılan anlaşma kapsamında, bu miktarın, o dönem yurt dışına kaçırılan tutarın üçüncü dilimi olduğunu kaydeden Malami, paranın Nijerya Merkez Bankasına konulduğunu söyledi.
Malami, geri gönderilen paranın, otoyol ve köprü inşası için kullanılacağını kaydetti.
- Afrika'nın "en açgözlü" diktatörü
Dönemin Devlet Başkanı General Abacha tarafından 1993-1998 yılları arasında yurt dışına kaçırılan paraların önemli bir kısmı Batılı bankalarda tutuluyor.
Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan en az 2 milyar dolar çalmakla suçlanmıştı.
17 Kasım 1993'te askeri darbeyle göreve gelen Abacha, ülkenin en çok yolsuzluk yapan lideri olarak biliniyor.
Ülkeyi yönettiği dönemde birçok insan hakkı ihlaliyle suçlanan Abacha hakkında, Afrika'nın "en açgözlü diktatörü" yakıştırması yapılıyor.
Abacha, 8 Haziran 1998'de devlet başkanlığı sarayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
-bashal
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