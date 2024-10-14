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        Haberler Spor Futbol Nijerya, Libya maçına çıkmama karar aldı! - Futbol Haberleri

        Nijerya, Libya maçına çıkmama karar aldı!

        Libya'nın doğusundaki Ibrık Havalimanı'nda 18 saat mahsur kalan Nijerya Milli Futbol Takımı'nın, Libya ile yapacağı karşılaşmadan çekildiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 19:04 Güncelleme: 14.10.2024 - 19:04
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        Nijerya maçtan çekildi!
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        Nijerya Milli Futbol Takımı, Libya'nın doğusundaki Ibrık Havalimanı'nda 18 saat mahsur kaldıktan sonra Bingazi'deki maça çıkmama kararı alarak Libya'dan ayrıldı.

        Libya resmi ajansı LANA'nın haberinde, Nijerya Milli Takımı'nın 2025 Fas Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında yarın Bingazi'de Libya Milli Takımı ile yapacağı karşılaşmadan çekildiği belirtildi.

        Nijeryalı oyuncuların ülkelerine dönmek üzere Ibrık Havalimanı'ndan ayrıldığı kaydedildi.

        Libya'nın doğusundaki Ibrık Havalimanı yetkilisi Celal Muheşhiş basına yaptığı açıklamada, Nijerya Milli Takımı'nın Libya'da maç oynamayı reddettiğini ve takımın ülkelerine dönme kararı aldığını aktarmıştı.

        Libya medyasında yer alan haberlerde de, Libya Milli Takımı'nın 11 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası ön elemelerinde Nijerya'da oynadığı maç öncesinde aynı muameleyi gördüğü ve mütekabiliyet gereği Nijeryalı oyuncuların maçın oynanacağı Bingazi kentine 330 kilometre uzaklıktaki Ibrık Havalimanı'na indirildiği ifade edilmişti.

        NELER YAŞANDI?

        Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, sosyal medya hesabından, "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan Libya'daki havaalanında mahsur kaldım..." şeklinde açıklama yapmıştı.

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