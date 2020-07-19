İHA

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama’nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs salgını Afrika’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Nijerya’da Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Boğazımdaki tahriş nedeni ile dün dördüncü defa yaptırdığım koronavirüs testimin sonucu pozitif çıktı. Hastanede karantina altındayım. En iyisi için dua ediyorum” dedi.

Bakan Onyeama, Başkan Muhammadu Buhari’nin kabinesindeki ilk koronavirüs vakası olarak kayda geçti.

Öte yandan Nijerya’da toplam korona virüs vaka sayısı 36 bin 107’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 778’e yükseldi.