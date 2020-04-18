Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin Özel Kalem Müdürü Kyari, Kovid-19'dan öldü

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay Almanya ve Mısır ziyaretinden dönen Kyari'nin koronavirüsten yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkanlık, Özel Kalem Müdürü Abba Kyari'nin vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içinde. Cenaze hazırlığı kısa sürede açıklanacak. Allah rahmet eylesin." ifadeleri yer verildi.

Nijerya'da şimdiye kadar 493 Kovid-19 vakası görülürken, 18 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.