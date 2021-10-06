Nijerya Devlet Başkanı Buhari: "Libya'da istikrarsızlık olduğu sürece Afrika'da silahların yayılması sürecek"

AA

Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre Buhari, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Güney Sudanlı mevkidaşı Salva Kiir ile ikili görüştü.

Görüşmede Buhari, "Libya'da istikrasızlık olduğu sürece Afrika'da silahların yayılması sürecek." dedi.

Mali ve Gine'deki siyasi krizleri de mevkidaşıyla görüşen Buhari, Afrikalı liderlerin bu ülkelerdeki demokrasinin geri dönüşüne yönelik çabaları desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Buhari ayrıca, Nijerya'nın Güney Sudan'a siyasi ve ekonomik istikrarı için yardım eli uzatmaya hazır olduğunu belirterek "Nijerya, Güney Sudan'ın kalkınması için elinden geldiğince katkıda bulunacak. Bize güvenin ve ne yapabileceğimizi sorun." dedi.

Gelişmekte olan ülkeler arasında iş birliğine ihtiyaç olduğunun altını çizen Buhari, eğitim yatırımları, gelişen ekonomi ve sağlık hizmetleriyle her şeyin daha iyiye gideceğini vurguladı.

Güney Sudan Devlet Başkanı Kiir ise Nijerya'nın Afrika'daki liderlik rolünü ve ülkenin Güney Sudan'ın kurtuluş mücadelesindeki çabasını takdir etti.

Buhari ve Kiir, Etiyopya Başbakan Abiy Ahmed'in ikinci dönemi için düzenlenen yemin törenine katılmak için Addis Ababa'ya gitmişti.