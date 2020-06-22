Nijerya'dan tarım sektörüne 1,2 milyar dolarlık yatırım

Tarım Bakanı Saba Nanono, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım sektörünün kalkınması için atılan adım ile ülkenin farklı bölgelerinde 142 adet tarım ürünü işleme merkezi kurulacağını ve 5 milyon kişiye istihdam sağlanacağını bildirdi.
Proje kapsamında ekonomiye 10 milyar dolar gelir sağlanacağını kaydeden Nanono, yetiştirilen tarım ürünlerinin bu işleme merkezlerinde kurutulması, paketlenmesi, depolanması ve pazarlanma işlemlerinin yapılabileceğini anlattı.
İslam Kalkınma Bankası ve merkezi Brezilya'da bulunan Getulio Vargas Vakfı gibi uluslararası kuruluşların da programa destek verdiğini aktaran Nanono, "Bu adımdan 35 milyon Nijeryalı ekonomik ve gıda açısından olumlu etkilenecek." dedi.
- Topraklarının yüzde 75'i tarıma elverişli
Topraklarının yüzde 75'i tarıma elverişli olan Nijerya'da, soya fasulyesi, susam ve fıstık başta olmak üzere birçok tarım ürünü yetiştiriliyor. Ülke, "dünyadaki en kaliteli" zencefiliyle de tanınıyor.
Nijerya'da 1970'lerden itibaren petrol ve doğal gazın ekonomiye yüksek katkısı nedeniyle tarım ekonomisi bozuldu ve ülkenin farklı bölgelerinde son yıllarda gıda sıkıntısı ve fakirlik yaşanmaya başladı.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin yiyecek ithal edecek parası kalmadığını belirterek, daha fazla üretim için çiftçilere çağrıda bulunmuştu.
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