Nijerya'daki "uçak restoran", Kovid-19 nedeniyle seyahat edemeyenlere alternatif sunuyor

Urban Air ismiyle hizmet veren restoranda, uçak koltuklarından oluşan oturma düzeni, duvarlara çizilen gökyüzü temalı resimler ve sık sık yapılan anonslar da müşterilerine neredeyse gerçek bir uçak deneyimi yaşatıyor.
Restoranın sahibi Ugo Young, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daima farklı bir mekan açmanın hayalini kurduğunu, Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan ortamın da kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.
Konsept konusunda başta ciddi soru işaretleri yaşadığının altını çizen Young, "İlk başta emin olamadım ancak sonra kendime dedim ki bu restoran tutmazsa en azından Nijerya'da ilk ben yapmış olurum." dedi.
Young, restoranın ekonomi, ticari ve business class olarak ayrıldığını, müşterilerin tercih ettiği yerde oturabileceğini ve fiyatların aynı olduğunu dile getirdi.
- Kovid-19 nedeniyle uçağa binemeyenlere fırsat sunuldu
Young, restoranının Kovid-19 nedeniyle seyahat edemeyenlere de bir alternatif deneyim yaşattığının altını çizerek, "Uçakla seyahat etmeyi özleyen müşteriler burada uçaktaymış gibi hissediyor. Ayrıca bu restoran sayesinde hiç uçağa binmeyenler de uçak ortamını tecrübe ediyor." ifadesini kullandı.
Restoranın 3 hafta önce açıldığını aktaran Young, restoranın her gün dolduğunu ve gelen müşterilerin çok memnun olduğunu dile getirdi.
Young, ilerde ülkenin farklı bölgelerinde de bu konseptle restoranlar açmayı planladığını söyledi.
- "Bu restoran uçakla ettiğim seyahatleri hatırlattı"
Müşterilerden Tomewa Terabo, uçakla seyahat etmeyi çok özlediğini belirterek, "Kovid-19 nedeniyle uzun zamandır uçağa binmedim ancak bu restoran, daha önce uçakla yaptığım o güzel seyahatleri hatırlattı. Restoranın içinde yapılan anonslar çok heyecan veriyor." diye konuştu.
Terabo, burada çektiği fotoğrafların sanki uçaktaymış gibi olduğunun altını çizerek, o güzel günlerin geri gelmesi için dua ettiğini söyledi.
Nana Adamu ise hayatında hiç uçağa binmediğini ancak sosyal medyada bu restoranın konuşulduğunu görünce gelmek istediğini belirterek, "En büyük hayallerimden biri uçağa binmek ancak fırsatım olmadı, bu nedenle bugün kız arkadaşlarımla buraya geldim. Çok fotoğraf çektim, inanılmaz yer." ifadelerini kullandı.
-bashal
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