Nijerya'daki sellerden 158 bin kişi etkilendi

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Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Kebbi/Sokoto Eyaletler Koordinatörü Alhaji Tukur Abubakar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kebbi eyaletine bağlı 18 bölgede temmuz ayından bu yana meydana gelen aşırı yağışların yol açtığı sel felaketlerinden 158 bin kişinin etkilendiğini belirtti.

Binlerce kişinin su baskınları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktaran Abubakar, "Son üç haftadır buradayız, biliyorsunuz Kebbi eyaleti bu sene selden en çok ektilenen eyaletlerden biri. Yaşanan hasarları değerlendirmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Abubakar, bölgede sel nedeniyle hayatın durduğunu ifade ederek, selzedelere yardım etmek için federal hükümet ile iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Nijerya'da ağustostan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 200 kişi hayatını kaybetti.