Nijerya'daki polis şiddeti karşıtı protestolarda ölenlerin sorumluları hakkında soruşturma

AA

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, geçen hafta Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde protestolar sırasında öldürülen siviller için soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Buhari açıklamasında, "Lagos eyaleti hükümeti tarafından kurulan Yargı Soruşturma Heyeti, bu haftaki oturuma başlarken tam desteğimi aldı. Eyalet yönetiminin, hayatını kaybeden barışçıl protestocular için adaletin yerine getirilmesini sağlamaya yardımcı olacağından eminim." ifadelerini yer verdi.

Lagos eyaletindeki Lekki bölgesinde geçen hafta protestoculara yönelik silahların da kullanıldığı saldırıda ölenlerin olduğu ve 30 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

- Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde 3 hafta önce bir gencin SARS polis birimi tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, hükümetin halkın sesini açık ve net şekilde duyduğunu belirterek, protestolara son verilmesini istedi.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda da 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede devam eden protesto eylemleri nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken, Lagos, Edo ve Rivers gibi 13 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.