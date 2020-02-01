AA

Nijerya'da yaşayan makine mühendisi Joyce Longtand Daser Adams, mezun olduktan sonra iş bulamayınca açtığı oto tamirhanesiyle 30 kadına iş öğreterek ekmek kapısı oldu.

Başkent Abuja'da ikamet eden 34 yaşındaki Adams, eğitim hayatını ve akabinde nasıl bu mesleğe yöneldiğini ve müşterilerin tepkisini AA muhabirine anlattı.

Adams, araç mekaniğine ve tamirhanelere çocukluğundan beri babası sayesinde aşina olduğunu söyledi.

Babasının şoför olarak çalıştığını belirten Adams, şöyle devam etti:

"Babam bir kurumun şoförüydü. Nijerya'da eğer bir kurumda şoförseniz aracın tüm mekanik ve tamir işleriyle de siz ilgileniyorsunuz. Çocukken babam araçları tamirhaneye götürdüğünde ben de yanında gelir, onu izler ve devamlı sorular sorardım. Arabalara ilgim böylelikle başladı. Babam bu sektörde ilerlemek istiyorsam makine mühendisliği okumamı söyledi. Kararımdan çok memnunum."

Babasının yönlendirmesiyle Plateau Üniversitesinde makine mühendisliği eğitimi aldığını belirten Adams, sınıfında tek, bölümünde de üç kız öğrenciden biri olduğunu ifade etti.

Adams, eğitimine devam ederken bir yandan da tamirhanelerde staj yaptığını, bu stajların mezuniyet sonrasında kendisine cesaret verdiğini dile getirdi.

2012'de mezun olduktan sonra 2 yıl iş aradığını ancak istediği işi bulamadığını anlatan Adams, okuldaki teorik bilgilerle staj tecrübelerini birleştirerek tamirhane açmaya karar verdiğini belirtti.

"30 KADINA DA İŞ ÖĞRETİYORLAR"

Adams, tamirhanesini 2014'ten beri çalıştırdığın ifade ederek bugünlere tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini vurguladı.

Seçtiği iş kolunda çok az kadın çalıştığına işaret eden Adams, "Nijerya'da ya da dünyada oto tamiri yapan çok az kadın var. Ben bu tamirhaneyle kadınların da bu işi hakkıyla yapabileceğini göstermek istedim. Yanımda 30 kadın şu an iş öğreniyor. Onların eğitimi bitince yeni bir grubu daha eğiteceğim. Bundan 5-10 yıl sonra ülkenin dört bir yanında kadın tamircilerin çoğalacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Adams, tamirhaneye sadece kadın çalışan kabul etse de çok ısrar ettikleri için yedi erkeği de işe aldığını söyledi.

"KOCAM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

Evli ve üç kız çocuk annesi olan Adams, işinin aile yaşamına engel olmadığını belirtti.

Adams, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. En büyük destekçim eşim. Ben evde olmadığımda çocuklarla o ilgileniyor." dedi.

Kızlarının da yaptığı işi çok merak ettiğini söyleyen Adams, kendisine devamlı soru sorduklarını ve tamirhaneye gelmek istediklerini dile getirdi.

"TAMİRHANENİN SEKRETERİ SANIYORLAR"

Adams, ilk yıllarda müşterilerin kadın olduğu için kendisine güvenmediğini ancak bunu zamanla aştığını anlattı.

Adams, "Telefonda sesimi duyunca beni tamirhanenin sekreteri sanıyorlar ve patronumla konuşmak istediklerini söylüyorlardı. 'Patron benim' ya da 'ben de tamirciyim' dediğimde inanmak istemiyorlardı." diye konuştu.

Araba tamirinin sadece erkek işi olmadığını, kadınların da yapabileceğini dünyaya göstermek istediğini belirten Adams, bu mesleğin kadınlar arasında yaygınlaşmasını istediğini sözlerine ekledi.