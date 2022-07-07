Nijerya'daki hapishane baskınında yüzlerce firar

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki bir hapishaneye yapılan baskınla 400'den fazla mahkumun firar ettiği açıklandı.
Yetkililere göre baskında dört mahkum, bir gardiyan ve bazı saldırganlar hayatını kaybetti.
Baskını radikal İslamcı militanların yaptığından şüpheleniliyor ve onlarca cihatçının firar ettiği bildiriliyor.
Nijerya'daki hapishanelerden 2020'den bu yana 5 binden fazla mahkum firar etti.
Baskın sırasında başkentin hemen dışındaki Kuje Orta Güvenlikli Hapishanesi yakınlarında şiddetli patlamalar ve silah sesleri duyuldu.
AFP Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı "Sokakta silah sesleri duyduk. Silahlı soyguncular sandık. Silah seslerinden sonra ilk patlama duyuldu. Sonra ikincisi, sonra üçüncüsü" dedi.
Yetkililer, baskında 16 mahkumun da yaralandığını bildirdi.
Saldırı sırasında hapishanede, radikal İslamcı şüpheliler ve hapse atılmış siyasetçiler gibi tanınmış mahkumlar yatıyordu. Ancak yetkililer, kaçanlar arasında hapse atılmış üst düzey isimler olmadığını belirtti.
Olay sırasında hapishanede 1000 kadar mahkum olduğu, başta hepsinin kaçtığı, sonra da 443'ünün ele geçirildiği vurgulandı.
Savunma Bakanı Beşir Magaşi, baskının "büyük ihtimallle" Boko Haram örgütü tarafından yapıldığını ve 64 örgüt militanının hepsinin firar ettiğini belirtti.
Batı Afrika'da IŞİD'a bağlı faaliyet gösteren ve ISWAP adını taşıyan örgüt de baskını üstlendi ve "onlarca mahkumun" serbest kaldığını belirtti.
ISWAP 2016'da Boko Haram'dan ayrılmıştı, ancak yetkililer ve yerel halk her iki grubu da Boko Haram adıyla tanımlıyor.
Nijerya lideri Muhammadu Buhari de saldırıdan, güvenlik güçlerinin istihbarat sistemini sorumlu tuttu.
Buhari ayrıca, hapishanedeki güvenlik önlemlerini sorguladı ve firarla ilgili "kapsamlı bir rapor" talep etti.
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