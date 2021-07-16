Nijerya'daki güvenlik sorunları nedeniyle bazı bölgelerde Kurban Bayramı kutlamaları yasaklandı

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Katsina Emirlik Sözcüsü İro Bindawa, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede güvenlik sorunları nedeniyle Katsina eyaletinin Daura Emirlikleri dahil bazı bölgelerde bu yılki bayram kutlamalarının yapılmayacağını belirtti.

Bindawa, bayramda Daura Emirlikleri'nin her sene düzenlendiği at etkinliklerinin bu yıl yasaklandığını ifade etti.

Bölge sakinlerinin bayramı bir fırsat olarak görüp ülkede barış için dua etmeleri çağrısında bulunan Bindawa, "Hükümet halkın güvenliğine önem veriyor bu nedenle bayram sırasında herkesin evinde kalması isteniyor." ifadesini kullandı.

Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle Katsina eyaletinde 6 Temmuz'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 200 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, Batı Afrika'nın en yoğun Müslüman nüfusunu barındırıyor.

Nüfusun yarısından fazlasını Müslümanların oluşturduğu ülkede, her yıl Ramazan Bayramı kutlamalarında binicilik gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor.