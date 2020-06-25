Nijerya'da Türk ürünlerine büyük ilgi

Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM) tarafından düzenlenen "Dış Ticaret Buluşmaları, Kovid-19 Öncesi ve Sonrası Dış Ticaret: Nijerya" toplantısında, Nijerya'da yatırım imkanları konuşuldu.
Türkiye'nin Abuja Ticaret Müşavir Yardımcısı Akgül, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Türk ürünlerinin son yıllarda kalitesi ve uygun fiyatıyla Nijerya'da çok fazla rağbet görmeye başladığını söyledi.
Çin ürünlerinin piyasada çok olmasına karşın kalite noktasında tepkiyle karşılandığına işaret eden Akgül, Nijeryalı iş insanlarının artık Türkiye'ye ve Türk ürünlerine yönelmeye başladığını aktardı.
Akgül, "Türkiye, Avrupa kalitesinde ürünler üretiyor ve daha uygun fiyata pazarlayabiliyor. Çin'den daha kaliteli ürünler üretiyoruz ve mesafe olarak da Türkiye, Çin'e kıyasla Nijerya'ya daha yakın. Bu avantajı ve Nijeryalıların Türk mallarına olan güvenini kullanabiliriz." şeklinde konuştu.
- "Nijerya, çok büyük bir pazar"
Nijerya'nın Afrika'da ekonomik olarak güçlü bir ülke olduğunu ve bu ülkede farklı alanlarda yatırım yapılabileceğini belirten Akgül, "Nijerya, çok büyük bir pazar ve ECOWAS pazarına da hakim. Ekonomik gücü nedeniyle bu ülke, Afrika'nın ekonomik devi olarak biliniyor." ifadelerini kullandı.
Nijerya'nın yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip olduğunu bildiren Akgül, sağlık, tarım, altyapı, inşaat, tekstil, savunma sanayi ve enerji alanlarında yatırım yapılabileceğini söyledi.
- "Nijerya'da ticaret yapılırken dikkat edilmeli"
Onur Akgül, Nijerya'nın olumlu ve olumsuz yanları olduğunu, iş insanlarının ticaret yaparken bu hususlara dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.
Akgül, "Ülkenin en önemli gelir kaynağı petrol ve doğal gaz. Bu nedenle uluslararası gelişmelere bağlı olarak bu gelirlerin değişmesi Nijerya ekonomisini de etkiliyor." dedi.
Nijerya'da ucuz iş gücü olmasına karşın nitelikli eleman bulmakta zorluk yaşanabileceğini aktaran Akgül, "Nijerya'da kurumsal sistem tam oturmamış ve kurumdan çok kişiler önemli. Bu ülkede ticaret yapmak istiyorsanız altyapı sorunu, güvenlik, rüşvet ve yolsuzluklarla salgın hastalıklar gibi faktörlere dikkat etmelisiniz." diye konuştu.
Akgül, Nijerya'da üst gelir grubundaki kişilerin tedavi için İngiltere ve Hindistan gibi ülkelere seyahat ettiğini, sağlık turizmi bağlamında da fırsat bulunduğunu aktardı.
OSTİM Dış Ticaret Koordinatörü Dr. Meral Gündüz moderatörlüğünde gerçekleşen video konferansa, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve bazı şirketlerin temsilcileri katıldı.
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