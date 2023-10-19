Nijerya'da trafik kazasında 8 kişi öldü
Nijerya'nın Yobe eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 19.10.2023 - 00:27 Güncelleme: 19.10.2023 - 00:27
Yerel basındaki haberlere göre, eyaletteki Potiskum-Nangere kara yolunda, yolcu taşıyan kamyonu küçükbaş hayvanı taşıyan kamyonetle çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.
Yetkililer, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.