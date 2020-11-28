Nijerya'da trafik kazasında 19 kişi öldü

Sokoto Eyalet Polis Sözcüsü Muhammad Sadiq, yerel basına yaptığı açıklamada, Sokoto-Gusau kara yolundaki Bimasa köyünde bir aracın yolcu otobüsüyle çarpıştığını belirtti.

Sadiq, kazada 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Sadiq, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Sadiq, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.