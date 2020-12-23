Nijerya'da trafik kazasında 17 kişi öldü

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Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Solomon Agure, basına yaptığı açıklamada, Abuja-Lokoja kara yolundaki Kogi eyaletinde bir yolcu otobüsü ile arabanın çarpıştığını belirtti. Agure, kazada 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Agure, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Agure, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.