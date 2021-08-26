Nijerya'da teslim olan "pişman" Boko Haram üyelerinin durumu tartışılıyor

AA

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram, 2009'da başladığı kitlesel saldırılarıyla ülkenin kuzeydoğusundaki Borno, Yobe ve Adamava'da etkili olurken, 2015'ten bu yana da sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de saldırılar düzenlemeye başladı.

Örgütün, 12 yılda düzenlediği saldırılarla yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi yaralandı ve en az 3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Son bir ayda Borno eyaletinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 2 bin 600 örgüt üyesi af kapsamında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kısa sürede çok sayıda örgüt üyesinin teslim olması ise halk arasında paniğe yol açtı.

Hükümet, teslim olan örgüt üyelerinin hepsinin suçlu olmadığını savunsa da ülkede farklı gruplar bu kişilerin yargılanmasını talep ediliyor.

- Nijerya hükümeti Boko Haram üyelerini yargılamayacak

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, uyulması gereken "uluslararası sözleşmeler" nedeniyle teslim olan Boko Haram üyelerinin yargılanmayacağını açıkladı.

Muhammed, af çıkarmak yerine teslim olan örgüt üyelerinin yargılanması ve öldürülmesi çağrılarının küresel uygulamalara aykırı olduğunun altını çizdi.

Savaş esirlerine de haklar tanıyan uluslararası sözleşmeler olduğunu ifade eden Muhammed, askerlerin de bu nedenle teslim olan terör örgütü üyelerine uluslararası sözleşmelere göre muamele ettiğini bildirdi.

- "Pişman olan Boko Haram üyelerinin hepsi samimi değil"

Nijerya Güvenlik Profesyonelleri Şirketi Başkanı​​​​​​​ Kabiru Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teslim olan Boko Haram üyelerine hükümet tarafından rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma programı uygulanmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Adamu, teslim olan bazı örgüt üyelerinin samimi olmadığını belirterek, Nijerya ordusunun "pişman olan" Boko Haram üyelerini topluma kabul ederken ihtiyatlı davranması gerektiğini dile getirdi.

Teslim olduğunu iddia eden ve af dileyen terör örgütü üyelerinin "samimi" olmalarını sağlamak için önlemler alınması gerektiğine işaret eden Adamu, "Önlem alınmadığı takdirde bu kişiler ileride ülkeyi tehdit edecek ve ele geçirmeye çalışacak." dedi.

- Boko Haram üyeleri yargılanmalı

Ulusal Arewa Gençlik Danışma Forumu Başkanı Yerima Shettima, da gelecek yıllarda hükümetin huzursuzluk çıkaracak "pişman" örgüt üyelerini affetmemesi gerektiğini savundu.

Shettima, affedilen Boko Haram üyelerinin topluma yeniden kazandırılmasının tehlikeli bir hareket olduğu görüşünü paylaştı.

Boko Haram üyelerinin yargılanması çağrısında bulan Shettima, "Bu teröristler, teslim oldular diye affetmemiz mi gerekiyor. Yıllar boyunca yaptıklarının hesabını kim verecek? Tabii ki yargılanmalılar." ifadesini kullandı.

Shettima, "Başka ülkelerde affedilen terör örgütü üyelerinin daha sonraki durumlarına hepimiz şahit olduk. Bu yüzden Nijerya'ya bu kadar çok zarar veren insanları affetme düşüncesine karşıyım." dedi.

Bugün ülkenin kuzeydoğusunda yaşanan tüm zorlukların arkasında Boko Haram üyelerin olduğunu ifade eden Shettima, bu kişilerin yaptıklarına karşı "özür dilemelerinin" yeterli olmadığını belirtti.