Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda örgütün kampının imha edildiğini ve örgütün elebaşının da aralarında bulunduğu çok sayıda teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünün ardından Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.