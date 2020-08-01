Nijerya'da tekne alabora oldu: 10 ölü

Lagos Polis Sözcüsü Bala Elkana, yaptığı açıklamada, Viktoria Ada'daki Badagry Gölü'nde yolcu taşıyan teknenin motorundaki arıza nedeniyle alabora olduğunu belirtti.

Elkana, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

Kazada 3 kişinin ise kayıp olduğunu aktaran Elkana, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

-bashal