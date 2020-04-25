Nijerya'da silahlı saldırıda 7 kişi öldü

AA

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Chikun bölgesinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerce tarladan dönen köylülere saldırı düzenlendi.

Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve bir kişi kaçırıldı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Katsina eyaletinde geçen hafta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.