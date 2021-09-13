Nijerya'da silahlı saldırı düzenlenen hapishaneden 240 mahkum firar etti

Nijerya Cezaevi Dairesi Sözcüsü Francis Enobore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin, Kogi eyaletine bağlı Kabba bölgesindeki hapishaneye saldırı düzenlediğini belirtti.

Enobore, saldırı sırasında hapishanede bulunan 294 mahkumdan 240'ının firar ettiğini söyledi.

Saldırıda 2 cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiğini aktaran Enobore, çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Enobore, firari mahkumların yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.