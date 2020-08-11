Nijerya'da silahlı saldırı: 13 ölü

Benue Eyalet Polis Sözcüsü Sewuese Anene, yaptığı açıklamada, eyaletin Apa bölgesine gelen kimliği belirsiz yaklaşık 20 silahlı kişinin etrafa ateş açtığını belirtti.

Anene, polisin olay yerinde 13 kişinin cesedini bulduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıda evlerin kundaklandığını aktaran Anene, birçok kişinin de kayıp olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ulusal basında çıkan haberlerde saldırının bölgedeki liderlik kavgasından kaynakladığı öne sürüldü.

Bölgede 1994'te liderin ölümünden sonra zaman zaman taraflar arası liderlik mücadelesi yaşanıyor.

-bashal