Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

AA

Agatu Bölge Yetkilisi Usman Suleiman, yerel basına yaptığı açıklamada, Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin tarladan dönen köylülere saldırdığını belirtti.

Suleiman, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Suleiman, güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaylarla ilgili soruşturmalar başlatıldığını söyledi.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

-bashal