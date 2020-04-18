Nijerya'da silahlı kişilerin rehin aldığı 10 kadın kurtarıldı

AA

Giwa Topluluklar Lideri Muhammadu Sani Bakale, yerel basına yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Giwa bölgesinde dün 3 hemşirenin silahlı kişiler tarafından kaçırılması üzerine kurtarma operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Bakale, operasyonda 10 kadının kurtarıldığını ifade ederek, 3 hemşireyi kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Operasyonda çok sayıda silahlı kişinin yaralı olarak kaçtığını aktaran Muhammadu Sani Bakale, önemli sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini vurguladı.

Kurtarılan kadınların ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.