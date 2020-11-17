Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi operasyonla kurtarıldı

AA

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün Kaduna-Abuja kara yolunda kaçırılan 15 kişinin ardından bölgedeki silahlı çetelere yönelik "Thunder Strike" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Aruwan, operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 9 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 2 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 10 kişinin de yakalandığını aktaran Samuel Aruwan, önemli sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Aruwan, bölgede kaçırılan diğer kişileri bulmak için yürütülen operasyonun sürdüğünü de ifade etti.

Ülkede hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını ve hayvanlarını çalmaya çalıştığını öne sürüyor.