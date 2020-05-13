Nijerya'da rüşvet vermekle suçlanan 2 Çinli iş insanı yakalandı

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonunca (EFCC) yapılan yazılı açıklamada, Meng Wei Kun ve Xu Koi adlı iki Çinli'nin rüşvet suçlamasıyla yakalandığı aktarıldı.
Olayın ülkenin kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İki Çinli iş insanı, Bölge Müdürü Abdullahi Lawal'a devam eden projelerle ilgili şirkete yönelik yürütülen soruşturmanın durdurulması için 100 milyon naira (280 bin ABD doları) teklif etti.
China Zhonghao Nig. Ltd adlı Çin inşaat firması ve iş insanları kamu fonlarının kötüye kullanılması ve rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı. Zanlılar yakın bir zamanda mahkemeye çıkarılacak."
- Rüşvetin ilk taksiti verildiği sırada yakalandılar
Çinli iş insanları, yürütülen operasyon kapsamında EFCC Bölge Müdürü Lawal'a rüşvetin ilk taksiti 50 milyon nairayı verdiği sırada yanlarındaki parayla yakalandı.
Yürütülen soruşturmalarda, başka eyaletlerde de yolsuzluk yaptığı iddia edilen Çinli iş insanlarının, Sokoto ve çevre eyaletlerde yol yapımı ve güneş enerjili sondaj projeleri çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.
İkinci kez devlet başkanı seçilen Muhammed Buhari, Afrika’nın en büyük petrol ihracatçısından biri olan ülkede, yolsuzluğa son verme vaadinde bulunmuştu.
Nijerya'da bağımsızlığından bugüne 380 milyar doların Nijeryalı politikacılar tarafından yolsuzluklar yoluyla çalındığı tahmin edilirken, 2016 verilerine göre ülke yolsuzluk sıralamasında 176 ülke arasında 136. sırada yer aldı.
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