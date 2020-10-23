Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünya

Nijerya'da protestolar devam ederken Rivers eyaletinde ordu sokağa indi

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösteriler nedeniyle Rivers eyaletinde ordu sokağa indi.

23.10.2020 - 22:45 | Güncelleme: ABONE OL
Nijerya'da protestolar devam ederken Rivers eyaletinde ordu sokağa indi
AA

Özel polis biriminin "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 7 Ekim'den bu yana ülke genelinde devam eden protestoların şiddete dönüşmesi nedeniyle Rivers eyaletine bağlı Oyigbo bölgesinde askerler konuşlandırıldı.

Rivers Eyaleti emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, dün geceden sabaha kadar duyulan silah seslerinin ardından sabah erken saatlerde askerlerin sokağa indikleri belirtildi.

Rivers Valisi Nyesom Wike, çarşamba günü protesto sırasında 8 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından dün eyalette 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

- Gösteriler, ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce bir gencin SARS polis birimince öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, hükümetin halkın sesini açık ve net duyduğunu, protestoların son verilmesini istedi.

Öte yandan Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda, 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Eylemlerde farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken Lagos, Edo ve Plateau gibi 11 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uluslararası Af Örgütüne göre, protestolarda şu ana kadar 54 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
15 kişiyle gelen Rus otel sahibi dehşeti yaşattı
15 kişiyle gelen Rus otel sahibi dehşeti yaşattı
Eski gelin adayı cezaevine girdi
Eski gelin adayı cezaevine girdi
Buzdolabındaki tehlike! Aldıklarınızı bu şekilde koyuyorsanız...
Buzdolabındaki tehlike! Aldıklarınızı bu şekilde koyuyorsanız...
Saçlarını 3'e vurdu!
Saçlarını 3'e vurdu!
"Halk İçin Akciğer Hastalıkları ve COVID-19 Kongresi" 29-30 Ekim'de yapılacak
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Kars'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Kars'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu
Bursa'da cip otoyol gişelerindeki bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Bursa'da cip otoyol gişelerindeki bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Rüşvet talep ettiği iddiasıyla mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı - İSTANBUL
Rüşvet talep ettiği iddiasıyla mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı - İSTANBUL

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X