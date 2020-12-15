Nijerya'da öğrencilerin kaçırıldığı saldırıyı Boko Haram üstlendi

AA

Nijerya'da "HumAngle" adlı internet sitesinde, Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'ya ait olduğu belirtilen ses kaydı yayımlandı.

Şekau, ses kaydında, eğitimin haram olduğunu belirterek Katsina'da yaşananların arkasında Boko Haram'ın olduğunu belirtti.

Boko Haram terör örgütü daha önce ülkenin kuzeydoğusundaki Chibok ve Dapchi bölgelerinde yüzlerce öğrenciyi kaçırmıştı.

- 600'den fazla öğrenci kaçırılmıştı

Silahlı çete üyeleri, 11 Aralık gecesi Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 600'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, olay bölgesini ziyaret ederek öğrencilerin çok yakında kurtarılacağı sözü vermişti.

Bölge halkı da kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için protesto gösterilerine devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, silahlı grubun masum çocuklara düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyonun başlatıldığını belirtmişti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını, bölgeye arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini söylemişti.

Katsina Valisi Aminu Masari, saldırının ardından "eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılması" talimatı vermişti.