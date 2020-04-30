Nijerya'da Lassa ateşi salgınından son 5 haftada 39 kişi öldü

Bauchi Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Aliyu Maigoro, basına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde son 5 haftada 342 Lassa ateşi vakası görüldüğünü ve 39 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Maigoro, hükümetin salgınla mücadele kapsamında ücretsiz tedavi başlatıldığını kaydetti.

Ocak ayından bu yana ülkenin 29 eyaletinde bine yakın Lassa ateşi vakası tespit edildi ve 185 kişi yaşamını yitirdi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

-bashal