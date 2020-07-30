Nijerya'da köylülere saldırıda 14 kişi öldü

Kogi Emniyet Müdürü Ede Ayuba, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Agbudu köyünde motosikletli kişilerin rastgele ateş açtığını belirtti.

Ayuba, saldırıda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Ayuba, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

-bashal