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Nijerya'da Kovid-19 vakası sayısı 22 bin 614'e yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 22 bin 614'e yükseldi.

26.06.2020 - 08:30 | Güncelleme: ABONE OL
Nijerya'da Kovid-19 vakası sayısı 22 bin 614'e yükseldi
AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 122 bin 155 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının son 24 saatte 594 artarak 22 bin 614'e çıktığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 549'a ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 7 bin 822 olduğu aktarıldı.

Lagos 9 bin 482, başkent Abuja 1656, Kano 1191, Oyo 1188, Rivers 936 ve Edo 851 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

- Afrika kıtasında vaka sayısı 350 bini geçti

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 350 bini aştı, 9 bin 103 kişi hayatını kaybetti.

Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Kamerun olarak sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.

-bashal

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