Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 47 bin 500'ü aştı

AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 338 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 453 artarak 47 bin 743'e çıktığı kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 956 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 34 bine ulaştığı ifade edildi.

Nijerya'da son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği aktarıldı.

Lagos 16 bin 187, başkent Abuja 4 bin 597, Oyo 2 bin 895, Edo 2 bin 399, Rivers 1972 ve Kaduna 1666 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 70 bini aştı, 24 bin 314 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 568 bin 919 oldu, bu ülkeyi 95 bin 963 vaka ile Mısır ve 47 bin 743 vaka ile Nijerya izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

-bashal