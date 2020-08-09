Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bini aştı

AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 310 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 453 artarak 46 bin 140'a yükseldiği ifade edildi.

Ülkede son 24 saatte 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 924'e çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 33 bin 44'e ulaştığı belirtildi.

Lagos 15 bin 768, başkent Abuja 4 bin 376, Oyo 2 bin 860, Edo 2 bin 376, Rivers 1939 ve Kano 1622 ile ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 40 bine yaklaştı, 22 bin 966 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 553 bin 188'e ulaştı, bu ülkeyi 95 bin 314 vaka ile Mısır, 46 bin 140 vaka ile Nijerya izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

-bashal