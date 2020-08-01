Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 43 bini aştı

AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 273 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının son 24 saatte 462 artarak 39 bin 539'a yükseldiği kaydedildi.

Son 24 saatte 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 879'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 19 bin 565 olduğu bildirildi.

Lagos 15 bin 121, başkent Abuja 3 bin 803, Oyo 2 bin 760, Edo 2 bin 292, Rivers 1791 ve Kano 1597 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 931 bini aştı, 19 bin 726 kişi yaşamını yitirdi.

-bashal