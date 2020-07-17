Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bine yaklaştı

AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 202 bin 97 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.



Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 595 artarak 34 bin 854'e ulaştığı belirtildi.



Son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 769'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 14 bin 292'ye ulaştığı ifade edildi.



Lagos 13 bin 97, başkent Abuja 2 bin 761, Oyo 1989, Edo 1874, Rivers 1480 ve Delta 1404 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.



Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 646 bini aşarken 14 bin 378 kişi hayatını kaybetti.









-bashal