Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bini aştı

AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 120 bin 108 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 649 artarak 22 bin 20'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 542'ye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 7 bin 613 olduğu belirtildi.

Lagos 9 bin 323, başkent Abuja 1622, Kano 1191, Oyo 1155, Rivers 930 ve Edo 817 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 338 bini aştı, 8 bin 889 kişi hayatını kaybetti.

-bashal