Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle öğrenciler dersleri televizyon ve radyolardan takip ediyor

AA

Bazı okullar, uzaktan eğitime başlarken birçok okul ise teknik altyapı ve insan kaynağı yetersizliği nedeniyle bu imkandan yararlanamadı.

Kovid-19 yüzünden okula gidemeyen Nijeryalı çocuklar gerek televizyonlardan gerekse radyolardan dersleri takip ederek eksiklerini gidermeye çalışıyor.

Nijeryalı Osman Umaru Alkaleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Liselere giriş sınavına hazırlandığım sırada Kovid-19 ortaya çıktı ve şu anda dört haftadır okula gidemiyoruz." dedi.

Diğer öğrenci arkadaşlarının da sınava hazırlanmakta zorluk yaşadığını dile getiren 15 yaşındaki Alkaleri, "Hepimiz zor durumda kaldık ancak belki sınavlar ertelenmez diye radyolardan yayımlanan dersleri takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Alkaleri, "Genelde Joy Prime televizyon kanalı ve Liberty radyo kanallarında verilen dersleri takip ediyorum. Tabii elektrik sıkıntısı nedeniyle bazen televizyondaki dersleri kaçırıyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bir kısmı televizyonda yayımlanan dersleri takip ederken elektriğin olmadığı yerlerde ise dersler radyodan dinleniyor.

Eğitimler daha çok hafta içi 09.00 ile 11.00 saatleri arasında yapılırken kimya, matematik, İngilizce, bilgisayar ve tarım bilimi gibi dersler veriliyor.

Eyalet sisteminin bulunduğu Nijerya'da her eyalet valiliği kendi programını oluşturarak hizmet veriyor.

- Öğrenciler telefonla öğretmenlere soru soruyor

Radyo kanallarında her sınıf için farklı dersler yayımlanırken derslerde ilk olarak bir önceki günün dersinde verilen ödevlerin cevapları anlatılıyor. Derslerin sonunda ise öğrenciler telefon üzerinden öğretmenlerini arayarak soru sorabiliyor.

Dersleri radyodan dinlemenin sıkıcı olduğunu kaydeden Alkaleri, "Radyoda bazen ses kesik kesik geliyor, o yüzden öğretmenimin dediğini tam anlayamıyoruz, ayrıca öğretmenim önümde olmadığı için ara sıra dikkatim dağılıyor ama bu durum hiç ders olmamasından daha iyidir." şeklinde konuştu.

Yakında Kovid-19 salgınının bitmesi ve okula dönmek için dua ettiğini dile getiren Alkaleri, "Okuldaki dersler radyodaki derslerden çok daha iyi." dedi.

,Adam Abu-bashal