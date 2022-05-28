Nijerya'da kilisedeki izdiham: 31 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Port Harcourt Kilisesi'nde ihtiyaç sahipleri için organize edilen yiyecek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.

İzdiham esnasında kilisenin arkasında bulunan küçük kapıdan içeri girmeye çalışan 31 kişi hayatını kaybetti.

Olayda birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.