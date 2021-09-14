Nijerya'da ikinci doz Kovid-19 aşısı yaptıran kişi sayısı 1,6 milyonu geçti

AA

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Direktörü Faisal Shuaib, basına yaptığı açıklamada, ülkede 1 milyon 692 bin 315 kişinin, iki doz Oxford-AstraZeneca aşısı olduğunu belirtti.

Shuaib, ülke genelinde 4 milyon 52 bin 756 kişinin ilk doz Kovid-19 aşılarını aldıklarını kaydederek, aşı kampanyalarında önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Öte yandan, Moderna, Sinovac, Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarının kullanıldığı Nijerya'da, son 24 saatte 20 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

Nijerya'da salgının başından bu yana 199 bin 151 kişi virüse yakalandı, bunlardan 186 bin 418'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 598 kişi yaşamını yitirdi.