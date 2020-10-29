Nijerya'da her gün 26 kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle ölüyor

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Nijerya Kanserle Mücadele Federasyonunun (MCF) kurucusu ve Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) Nijerya Direktörü Dr. Zainab Shinkafi Bagudu, yaptığı açıklamada, dünya genelinde 36,59 milyondan fazla kadının, rahim ağzı kanseri riski altında olduğunu belirtti.

Nijerya'da günde 26 kadının kadın rahim ağzı kanserinden yaşamını yitirdiğini kaydeden Bagudu, "Şu anda Nijerya, Afrika'daki en yüksek kanser ölüm oranına sahip ülke. Bu hastalık HPV'ye karşı kullanılan aşıyla ortadan kaldırılabilir." değerlendirmesini yaptı.

Bagudu, Nijerya ile Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ),rahim ağzı kanserine karşı aşılama çalışması başlatmaya hazırlandığını ifade etti.

DSÖ'ye göre, kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser türü olan rahim ağzı kanseri nedeniyle ölümler, düşük ve orta gelirli ülkelerde oldukça sık görülüyor.