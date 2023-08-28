Nijerya'da ekonomiyi zarara uğratan yasa dışı petrol boru hattı bulundu

REKLAM advertisement1

Nijerya Ulusal Petrol Şirketinden (NNPC) yapılan açıklamaya göre, Abia eyaletine bağlı Owaza bölgesinde, şirketi ayda 7,2 milyon dolar zarara sokan yasa dışı petrol boru hattı tespit edildi.

NNPC Üst Yöneticisi Mallam Mele Kyari, yaptığı açıklamada, petrol hırsızlığının ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini belirterek, "Petrol hırsızlığı, Nijerya'nın OPEC'in günlük üretim kotasını karşılayamamasının nedenlerinden biridir." ifadesini kullandı.

Kyari, hükümetin "barışçıl petrol bölgesi" için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Ekonomisi petrole dayalı olan Nijerya'da hırsızlık ve sabotajlar ülkeye büyük zarar veriyor. Petrol üretimindeki düşüşle birlikte bu yıl, 1997'den bu yana en düşük günlük ortalama üretim kaydedildi.

Nijerya'da devam eden petrol hırsızlığı nedeniyle ülkenin petrol kotası günlük 1,8 milyon varilden 1 milyon varile geriledi.

Fotoğraf: AA