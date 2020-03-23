Nijerya'da doktorlar Kovid-19 nedeniyle greve ara verdi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da doktorların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle greve ara verdiği bildirildi.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliğinden (NARD) yapılan açıklamada, doktorların başlattığı süresiz greve "insanlık uğruna" ara verdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Ülkede görülen son Kovid-19 vakaları ve sağlık sektöründeki paydaşların verdiği taahhüt dikkate alınarak başlattığımız grevi askıya aldık." ifadelerine yer verildi.

Nijerya'da doktorlar, hükümetin 2 aydır maaşları ödemediği gerekçesiyle geçen hafta süresiz greve gitmişti.

Nijerya'da 35 koronavirüs vakası görülürken virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

-bashal