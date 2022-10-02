Nijerya'da bölge şefini kaçıran 4 kişiye müebbet hapis

AA

Yargıç Aderemi Adegoroye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2015'te Ondo eyaletinde bölge şefini kaçıran Lucky Smart, Abraham Mike, John Felix ve Roson Anufa Amory'nin müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Adegoroye, 4 kişiye ayrıca para cezası verildiğini ifade etti.

Silahlı kişiler, kaçırdıkları bölge şefinin serbest bırakması karşılığında 100 milyon naira (yaklaşık 4,3 milyon TL) istemişti.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunuyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

BOKO HARAM'IN REHİN ALDIĞI KIZLARDAN BİRİ KURTARILDI

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kızlardan biri daha kurtarıldı.

Ordu yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, Borno eyaletindeki Bama bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Makama, operasyonda Boko Haram tarafından rehin tutulan Chibok kızlarından Yana Pogu'nun ikiz çocuklarıyla kurtarıldığını kaydetti.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.