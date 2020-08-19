Nijerya'da Boko Haram üyesi 20 terörist öldürüldü

AA

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 20 örgüt üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Enenche, birçoğunun da yaralı kaçtığı bilgisini paylaştı.

Enenche, örgüte ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini, örgütün sığınaklar ve lojistik malzemelerin imha edildiğini bildirdi.

Öte yandan Boko Haram'ın Borno eyaletinde güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

-bashal