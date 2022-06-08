Nijerya'da bir köye baskın: 20 kişi kaçırıldı

Zamfara Valiliği yetkilisi Abu-Bello Furfuri, yerel basına yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Bungudu köyüne kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce baskın düzenlendiğini belirtti.

Furfuri, baskında aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişinin kaçırıldığını, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden Furfuri, kaçırılanlar için arama kurtarma çalışması başlatıldığını aktardı.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak 8 Mayıs'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 48 kişi hayatını kaybetmişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yapmış, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.