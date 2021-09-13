Nijerya'da kaos!

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Zamfara eyaletinin başkenti Gusau'ya 80 kilometre mesafede bulunan Mutumji'deki askeri üsse saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 hava kuvvetleri personeli, 2 polis ve 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.

Saldırganlar, askerlerin silahlarına el koyarken, üste bulunan diğer ekipmanları da ateşe verdi.

Nijerya ordusu, silahlı kişilere yönelik başlattığı operasyonlarda Zamfara eyaletindeki tüm iletişim hatlarını kesmişti.

OTLAK KAVGASI

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle, öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

NİJERYA'NIN ZAMFARA EYALETİNDE KAÇIRILAN 73 LİSE ÖĞRENCİSİ SERBEST BIRAKILDI

Nijerya Televizyon Otoritesinin (NTA) haberine göre, Zamfara eyaletine bağlı Maradun şehrindeki Kaya Day Lisesinde silahlı saldırganlarca alıkonulan 73 öğrenci serbest bırakıldı.

Öğrencilerin nasıl kurtarıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Silahlı kişiler, öğrenciler için fidye talep etmiş, hükûmetinin rehinelerin serbest bırakılması için fidye vermeyeceğini açıklamıştı.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, saldırının ardından eyaletteki tüm okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalması talimatını vermişti.

Nijerya'da, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülkenin Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

HAPİSHANEDE SİLAHLI SALDIRI

Reuters'ın aktardığı habere göre, Nijerya'nın Kogi eyaletindeki hapishanede silahlı saldırı gerçekleşti 240 mahkûm zorunlu olarak salındı.

AA'nın aktardığı haberde, bugün ise Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle'nin basına yaptığı açıklamada aktarılmış ve eyalet hükûmetinin daha önce kendilerine uzatılan zeytin dalını reddettikleri için artık silahlı çetelerle diyalog kurmak istemediğini ve af çıkarılmayacağını belirtmişti.