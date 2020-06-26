Nijerya'da bir gönüllüler hareketi: Nijerya Müslüman Gençliği

AA

200 milyonluk nüfusun yarıdan fazlasını Müslümanların oluşturduğu Nijerya'da, farklı kesimlerden kişilerin dahil olduğu Nijerya Müslüman Gençliği, ülkenin 36 eyaletinden 23'ünde örgütlendi ve 209 şubesi bulunuyor.

Gönüllülük esasına göre 1963'te kurulan, disiplinleri ve üniformalarıyla dikkati çeken Nijerya Müslüman Gençliğinin yaklaşık 1 milyon üyesinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Nijerya Müslüman Gençliğinde 12 ile 30 yaş arası gönüllüler bulunuyor. Yaşı küçükler daha kolay işlere verilip gönüllülüğe alıştırılırken, büyükler ise daha zor işleri devralıyor.

Nijerya Müslüman Gençliğine herkes kabul edilmiyor, katılmak isteyenlerle ilgili araştırma yapıldıktan sonra uygun görülen adaylar ekibe dahil ediliyor.

- "En önemli görevlerden biri, camileri temiz tutmak"

Nijerya Müslüman Gençliği Abuja Direktörü Alhaji Muhammad Awal Dantani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nijerya'da yardımlaşma ruhunu oluşturabilmek için 57 yıl önce bu grup kuruldu." dedi.

Ülkedeki Müslümanların farklı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Dantani, bu gruplarla gençlerin topluma ve ülkelerine faydalı olduklarını belirtti.

Dantani, "Aslında bu ekibin kurulma amacı ve en önemli görevlerinden biri, camileri temiz tutmak. Bu nedenle ülkenin çeşitli bölgelerindeki camilerde, özellikle cuma günleri, temizlik yaparak buraları cuma namazına hazırlarız. Namaz sırasında da güvenliği ve düzeni sağlarız." diye konuştu.

İlerleyen yıllarda ihtiyaç sahibi kişilerin yardımına da koştuklarını anlatan Dantani, yetimlere yardım, hastaları ziyaret gibi çalışmalarının da bulunduğunu dile getirdi.

Tamamen gönüllülük esasıyla çalıştıklarını ve devletten destek almadıklarını vurgulayan Dantani, "Grup üyelerimize para vermediğimiz gibi üniformalarını bile herkes kendi temin ediyor. Bazen bir hayırseverden yardım geldiğinde bunu aramızdaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz ama genel olarak herkes kendi masrafını kendi karşılıyor." diye konuştu.

- "Sadece Allah rızası için yapıyorlar"

Nijerya Müslüman Gençliği Kuje Başkanı Musa Ebubekir, bu işin gönüllülük esasına dayandığının altını çizerek, "Gönüllü olarak burada çalışıyoruz. Gruba dahil olmak isteyenlere baştan bu işin sadece Allah rızası için yapıldığını söylüyoruz." dedi.

Kendisi de bir öğretmen olan Ebubekir, bu gruplarda öğrencilerin yanında iş insanı, öğretmen, mühendis, memur, işçi gibi farklı iş alanlarından gönüllülerin de bulunduğunu belirterek, "Mesela ben bir devlet okulunda öğretmenlik yapıyorum, aynı zamanda da bu ekibin başındayım." şeklinde konuştu.

Nijerya Müslüman Gençliğinin görevlerini anlatan Ebubekir, "Aslında sadece cuma namazlarında görev almıyoruz. Bilgi yarışmaları, konferanslar, düğünler ya da toplantılara da destek için davet ediliyoruz. Hac döneminde, Kurban ve Ramazan Bayramlarında da Allah rızası için insanlara yardım ediyoruz." ifadesini kullandı.

,Adam Abu-bashal