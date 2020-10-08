Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 8 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Lagos eyaletine bağlı Alimosho bölgesinde bulunan yakıt istasyonunda tankerden benzin boşaltılırken henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Eyaleti Koordinatörü Vekili İbrahim Farinloye, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Farinloye, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, durumun kontrol altına alındığını söyledi