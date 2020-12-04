Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

AA

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Birnin Kogo ormanında, 26 Kasım'da düzenlenen operasyonda 37 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini ve 3 rehinenin de kurtarıldığını belirtti.

Niger eyaletinde 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonda ise 6 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Enenche, 10 çete üyesinin de yakalandığını söyledi.

Enenche, operasyonlarda çete üyelerinin sığınaklarının imha edildiğini ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Bölgelerde zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.